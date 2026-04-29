Курс иранского риала упал до исторического минимума

Курс иранского риала упал до исторического минимума3
- 29.04.2026, 18:38
Курс иранского риала достиг рекордно низкого уровня — 1,8 млн за $1, сообщает The Washington Post.
Риал начал падать два дня назад и достиг рекордно низкого уровня сегодня. Падение риала усугубит дальнейшую инфляцию в стране, где импорт многих товаров — от продуктов и лекарств до электроники и сырья — зависит от курса доллара.
Курс риала падал с начала американо-израильской операции в конце февраля. В конце марта валюта впервые с того времени показала значительный рост — на 6,7%, до 1,559 млн за $1.