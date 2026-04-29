закрыть
29 апреля 2026, среда, 19:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

3
  • 29.04.2026, 18:38
Курс иранского риала упал до исторического минимума

Падение валюты усугубит дальнейшую инфляцию в стране.

Курс иранского риала достиг рекордно низкого уровня — 1,8 млн за $1, сообщает The Washington Post.

Риал начал падать два дня назад и достиг рекордно низкого уровня сегодня. Падение риала усугубит дальнейшую инфляцию в стране, где импорт многих товаров — от продуктов и лекарств до электроники и сырья — зависит от курса доллара.

Курс риала падал с начала американо-израильской операции в конце февраля. В конце марта валюта впервые с того времени показала значительный рост — на 6,7%, до 1,559 млн за $1.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

