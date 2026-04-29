Лондон высылает российского дипломата
- 29.04.2026, 18:18
Этот шаг стал реакцией на безосновательные обвинения Москвы.
Великобритания объявила о высылке российского дипломата в ответ на аналогичные действия Москвы. Решение стало реакцией на мартовский инцидент, когда Россия выдворила сотрудника британского посольства, обвинив его в экономическом шпионаже, пишет агентство Reuters (перевод — сайт Charter97.org).
В британском МИД назвали обвинения со стороны России необоснованными и частью кампании давления. Лондон резко осудил действия Москвы, подчеркнув, что не намерен терпеть запугивание и преследование своих дипломатов.
Российский посол был вызван в Министерство иностранных дел Великобритании, где ему сообщили об отзыве аккредитации одного из российских дипломатов. Его имя официально не раскрывается.
В ведомстве также предупредили, что любые дальнейшие шаги со стороны России будут расценены как эскалация и получат «жесткий и соразмерный ответ».
На момент публикации российское посольство в Лондоне не прокомментировало ситуацию.