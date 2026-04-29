В Кричеве кошка помогает курице ухаживать за цыплятами

В Кричеве кошка помогает курице ухаживать за цыплятами1
- 29.04.2026, 18:49
Видеофакт.
В Кричеве обычная домашняя кошка стала настоящей звездой тиктока после того, как начала ухаживать за более чем 90 цыплятами. Видео с необычной историей уже собрали больше миллиона просмотров.
На записях видно, что кошка ведет себя как настоящая мать: согревает малышей, охраняет их и постоянно находится рядом. При этом мама-курица не возражает такому соседству, и они спокойно делят заботу о птенцах.
Цыплята скачут по кошке, а спят все вместе. Хозяйка рассказывает, что вернуть домашнюю любимицу домой уже не получается: она не хочет покидать своих маленьких подопечных и остается в хлеву вместе с ними.