В Кричеве кошка помогает курице ухаживать за цыплятами 1 29.04.2026, 18:49

1,806

Видеофакт.

В Кричеве обычная домашняя кошка стала настоящей звездой тиктока после того, как начала ухаживать за более чем 90 цыплятами. Видео с необычной историей уже собрали больше миллиона просмотров.

На записях видно, что кошка ведет себя как настоящая мать: согревает малышей, охраняет их и постоянно находится рядом. При этом мама-курица не возражает такому соседству, и они спокойно делят заботу о птенцах.

Цыплята скачут по кошке, а спят все вместе. Хозяйка рассказывает, что вернуть домашнюю любимицу домой уже не получается: она не хочет покидать своих маленьких подопечных и остается в хлеву вместе с ними.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com