29 апреля 2026, среда, 19:42
Турция почти в 15 раз подняла стоимость оформления вида на жительство для россиян

  • 29.04.2026, 19:40
Теперь туристический ВНЖ на год обойдется в сумму не менее $620.

Турецкие власти резко увеличили стоимость оформления вида на жительство для россиян — в зависимости от срока от 9 до 14 раз. Теперь туристический ВНЖ на год обойдется в сумму не менее $620, пишет «РИА Новости» со ссылкой на юристов.

Пошлина складывается из сбора за оформление карточки и сбора за ВНЖ. «Пошлины для оформления ВНЖ на два года со вчерашнего дня составляет 57899 лир ($1284) за взрослого россиянина вместо 6500 лир ($144), на один год — более 28000 лир ($620) вместо 2000 ($44), такие суммы отображаются в анкетах подающих заявки», — сообщили «РИА Новости» юристы. В службе поддержки иностранцев при департаменте миграции Турции отказались прокомментировать увеличение пошлины. В ней отметили, что ее стоимость варьируется в зависимости от типа ВНЖ, гражданства иностранца, возраста и других критериев.

В 2025 году количество россиян с видом на жительство в Турции уменьшилось почти на 15%, а с максимума 2022-го года снизилось в два раза. Согласно официальным данным, на 13 ноября 2025 года, число россиян с ВНЖ в Турции сократилось до 72,6 тысяч человек. В конце 2022 года их было 154 тыс. Россияне активно уезжали из-за трудностей с получением ВНЖ, возникших в начале 2023 года. Тогда власти Турции ужесточили проверку заявок на ВНЖ и открытие банковских счетов.

популярное за неделю

Мнение

Туапсе — второй Белгород
Туапсе — второй Белгород Алексей Копытько
Лукашенко загнан в угол
Лукашенко загнан в угол Александр Левченко
Ликвидация ликвидаторов
Ликвидация ликвидаторов Ирина Халип
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира»
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира» Аркадий Дубнов