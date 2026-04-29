Украинские пилоты на истребителях Су-27 выполняют боевые задачи под угрозой ПВО врага
- 29.04.2026, 20:03
Видео.
Пилоты 39-й бригады тактической авиации на самолетах Су-27 выполняют боевые задачи в самых горячих районах вдоль линии фронта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, работая в условиях постоянной угрозы со стороны противовоздушной обороны противника, летчики успешно выполняют поставленные задачи и возвращаются на оперативные аэродромы с результатом.
«Продолжаем приближать нашу Победу!» — прокомментировали видео в командовании.
На обнародованных кадрах запечатлены реальные эпизоды боевой работы украинских пилотов.