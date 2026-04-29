Украинские пилоты на истребителях Су-27 выполняют боевые задачи под угрозой ПВО врага 29.04.2026, 20:03

Пилоты 39-й бригады тактической авиации на самолетах Су-27 выполняют боевые задачи в самых горячих районах вдоль линии фронта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, работая в условиях постоянной угрозы со стороны противовоздушной обороны противника, летчики успешно выполняют поставленные задачи и возвращаются на оперативные аэродромы с результатом.

«Продолжаем приближать нашу Победу!» — прокомментировали видео в командовании.

На обнародованных кадрах запечатлены реальные эпизоды боевой работы украинских пилотов.

