29 апреля 2026, среда, 21:16
Лига чемпионов: «Атлетико» сразится с «Арсеналом»

  • 29.04.2026, 20:19
Матч состоится сегодня в 22:00.

Сегодня, 29 апреля, продолжится программа полуфинала Лиги чемпионов сезона-2025/2026. Charter97.org предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня, в рамках которого пройдёт одна игра.

Расписание матчей Лиги чемпионов 29 апреля (время – минское):

22:00. «Атлетико» (Мадрид) — «Арсенал» (Лондон).

На предыдущей стадии «Арсенал» выбил из турнира лиссабонский «Спортинг», а «Атлетико» оказался сильнее каталонской «Барселоны».

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдет на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия). Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «Пари Сен-Жермен».

