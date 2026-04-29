Лига чемпионов: «Атлетико» сразится с «Арсеналом»
- 29.04.2026, 20:19
Матч состоится сегодня в 22:00.
Сегодня, 29 апреля, продолжится программа полуфинала Лиги чемпионов сезона-2025/2026. Charter97.org предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня, в рамках которого пройдёт одна игра.
Расписание матчей Лиги чемпионов 29 апреля (время – минское):
22:00. «Атлетико» (Мадрид) — «Арсенал» (Лондон).
На предыдущей стадии «Арсенал» выбил из турнира лиссабонский «Спортинг», а «Атлетико» оказался сильнее каталонской «Барселоны».
Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдет на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия). Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.
Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «Пари Сен-Жермен».