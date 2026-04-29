Российские Орск и Пермь содрогнулись от взрывов

Российские Орск и Пермь содрогнулись от взрывов8
- 29.04.2026, 10:44
- 5,712
Горит нефтяная инфраструктура.
Дроны атаковали два российских города - Орск и Пермь. Под ударами оказались нефтеперерабатывающий завод и объект нефтепроводной компании.
Как сообщает РБК-Украина, об атаках стало известно из сообщений местных властей, OSINT-анализа и публикаций в соцсетях.
Орск: удар по НПЗ за 1400 км от Украины
Утром в Орске беспилотники атаковали местный нефтеперерабатывающий завод. Расстояние от города до границы с Украиной - более 1400 километров.
Подробности о последствиях атаки пока уточняются.
OSINT-специалисты из ASTRA подтвердили попадание в нефтеперерабатывающий завод «Орскнефтеоргсинтез».
Это один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Он перерабатывает около 6 млн тонн нефти в год.
Мэр города Артем Воробьев подтвердил атаку и призвал местных не выходить на улицы.
Пермь: пожар на объекте «Транснефти»
Дроны добрались и до Перми. Местные власти подтвердили атаку на одну из промышленных площадок - там возник пожар.
В соцсетях пишут, что горит объект нефтепроводной компании «Транснефть».
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подтвердил атаку.
«Сегодня на один из промышленных участков в Пермском муниципальном округе упал вражеский беспилотник. Проведена эвакуация работников. Пострадавших нет. На объекте произошло возгорание», - сказал он.