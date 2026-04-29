Ученые выяснили, что попугаи запоминают имена людей
- 29.04.2026, 10:56
Эти птицы могут целенаправленно обращаться к конкретным людям и к животным по имени.
Вероятно, попугаям не все равно, кто перед ними — Галина Сергеевна, Виктор или пес Шарик. Исследователи из Австрии и США доказали, что разные виды этих общительных птиц могут целенаправленно обращаться к конкретным людям и к животным по имени, пишет «Нож».
Команда провела опрос среди владельцев попугаев. В их выборку вошла информация о 1202 особях 89 видов. Хозяева питомцев сообщали ученым кличку их любимца, затем перечисляли слова и предложения, регулярно произносимые птицей, и ситуации, в которых те обычно произносили перечисленные фразы.
Позднее специалисты извлекли из массива данных все слова, в которых фигурировали имена хозяев, а также прозвища, придуманные людьми.
Анализ данных показал, что большинство попугаев не только умеют запоминать имена владельцев и клички разных питомцев, но и используют их по назначению.
«Мы обнаружили, что многие попугаи могут выучить имена и правильно их использовать. Особи использовали имена по назначению, иногда обращаясь к отдельным людям и к животным, — объясняет профессор Кристин Далин, соавтор исследования, из Университета Питтсбурга в Джонстауне (США). — Однако попугаи также использовали имена в нетипичных для людей ситуациях, часто обращаясь к себе по имени, чтобы привлечь внимание».
Теперь команда ученых продолжит собирать данные о поведении говорящих попугаев. Хозяева пернатых друзей могут принять участие в исследовании, отправив информацию о питомцах в проект Many Parrots Project.