«Российская элита очень хочет «слить» Путина» 1 29.04.2026, 12:02

Появился красноречивый признак.

В России все больше звучит голосов, недовольных действующей властью. Если раньше пропагандисты расхваливали действия Кремля, то сегодня разрешают себе выражать недовольство. Это признак определенных процессов, происходящих в стране-агрессоре.

Военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов в эфире «24 Канала» предположил, с чем связано появление критики действий Владимира Путина. Он предположил, к чему такими заявлениями готовят россиян в будущем.

О чем свидетельствует усиление критики власти в России?

Сазонов отметил, что это интересная тенденция, когда российские военкоры откровенно выражают недовольство действиями Путина, который все запрещает. Речь идет о блокировании соцсетей и замедленной работе мобильного интернета в России.

Ранее за такое высказывание на z-военкоров сразу писали бы доносы, а сейчас его, по словам политолога, репостят.

Кирилл Сазонов обратил внимание на то., что z-военкоры уже не боятся жестко критиковать Путина. Он привел цитату одного из пропагандистов, который пишет о том что, «когда какой-то человек в свои 70+ лет от роду не думает, а только запрещает всем и все, это называется «деменция». Сазонов считает, что военкор приказал именно Путина, и это показательно, и свидетельствует о том, что критики российской власти осмелели.

«Пока критики Путина еще не называют на прямое его имя. Но тенденция на такое отношение к действиям власти в России распространяется. Они уже набрасывают понемногу на Путина, потому что у них есть ощущение, что он уже ненадолго. Он или проигрывает войну, или его ликвидируют украинцы, или свои», – заметил военнослужащий.

Этим заявлениям российских пропагандистов следует доверять, по мнению политолога, потому что они очень тонко реагируют на процессы, происходящие в российском обществе и власти.

«Они не ошибаются, ведь выживают благодаря тому, что всегда вовремя меняют позицию, переобуваются. Потому что тот, кто это делает медленно, уже не живой. Поэтому на их заявления следует обратить внимание – они очень показательны», – объяснил он.

Военнослужащий предположил, что таким образом российское общество готовят или оно само созревает к тому, что «Акела» уже старый, он промахивается и его нужно его на кого менять.

«А дальше обычно или случается какая-нибудь болезнь, или передозировка свинца в организме, или удар табакерки, или еще что-то», – заметил Кирилл Сазонов.

Поэтому, добавил он, российская элита очень хочет «слить» Путина.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com