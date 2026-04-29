«Россия будет изгнана из Черного моря» 3 29.04.2026, 12:28

Удары по Туапсе — часть стратегии по уничтожению нефтяного экспорта РФ.

После удара дронов в Туапсе вспыхнули масштабные пожары — город окутал дым, в сети говорят об «апокалипсисе». Власти РФ при этом пытаются скрыть реальные последствия атаки.

Что на данный момент уже известно о реальных последствиях вчерашнего удара по Туапсе?

Об этом сайт Charter97.org поговорил с полковником ВСУ в запасе, военным экспертом и летчиком-инструктором Романом Свитаном:

— Удар был нанесен непосредственно по нефтеперерабатывающему заводу с его емкостями для топлива — именно они были полностью разрушены. Основная задача атаки была выполнена: завод полностью остановлен, часть емкостей подожжена. Две емкости точно ликвидированы, продолжается возгорание следующих.

На данном этапе нефтебаза, которая запитывала порт и нефтеперерабатывающий завод, остановила технологические циклы, но там еще остался причал, который может еще перекачивать нефть. Я думаю, скорее всего, будет еще несколько атак по этой локации, чтобы полностью ее остановить — и нефтебазу, и нефтеперерабатывающий завод, и причал. Чтобы окончательно остановить перевалку нефти.

— Кремль фактически замалчивает масштаб катастрофы, несмотря на многочисленные видео из города. Почему это происходит?

— Путин не хочет информационного посыла перед 9 мая, а потому сейчас будет максимально снижать информационный поток по Туапсе, где это только возможно. Поэтому, естественно, диктатор будет молчать, чтобы не нарваться на вопрос: зачем ты тогда эту операцию вообще запускал? Чтобы у нас Туапсе горело, Кавказ накрывало нефтью, Черноморское побережье было заражено нефтепродуктами?

Для Путина это сейчас большая проблема, и он будет молчать до 9 мая. После 9 мая, в зависимости от ситуации, все эти вопросы будут подняты. Но на данный момент, перед «скрепной» датой, он точно не будет показывать свои просчеты.

— Z-блогеры заявляют о нехватке ракет для комплексов «Панцирь» и «дырах» в ПВО. Насколько это системная проблема и как она может повлиять на защиту стратегических объектов в глубине России?

— Для «Панцирей» действительно не хватает ракет. Армия РФ вышла на максимальное производство этих ракет, но увеличилось и их использование. Так как у ВСУ большое количество дронов, мы увеличили их количество в несколько раз. Естественно, на все дроны ракет не хватает — это и было основной задачей ВСУ.

Есть такое понятие — коэффициент пересыщения системы, когда система отстреливает все свои ракеты и, пока перезаряжается, можно выполнять боевую задачу. Именно под такой тип «взламывания» российской ПВО сейчас настроены Воздушные силы Украины. Поставлена задача производить большое количество летательных аппаратов, причем в несколько раз больше, чем количество ракет к российским «Панцирям». Поэтому правильно была выбрана тактика ВСУ, и она дает нужный результат.

А быстро нарастить производство ракет для ПВО армия РФ не может — для этого нужно строить новый завод, а это нереально в такой короткой перспективе.

— Может ли следующей целью стать Новороссийск и какие будут последствия этого удара?

— Да, следующим будет Новороссийск. Но помимо Туапсе и Новороссийска есть еще порт Тамань, порт Кавказ и в Азовском море — порт Темрюк. Вся эта группа будет уничтожаться, поэтому это лишь вопрос времени. Россия будет изгнана из Черного моря.

