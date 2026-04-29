В Мали заявили, что Россия их предала 2 29.04.2026, 13:17

Cобытия развиваются по сирийскому сценарию.

В Мали, где с субботы идут бои правительственных сил и российского «Африканского корпуса» с повстанцами и исламистами, продолжает обостряться ситуация. По заявлениям повстанцев и военных блогов, малийские и российские военные продолжают оставлять населенные пункты. На этом фоне Минобороны России во вторник отчиталось о предотвращении госпереворота в Мали силами «Африканского корпуса», а анонимный высокопоставленный малийский чиновник заявил, что российские военные «предали» власти страны, пишет «Агентство».

Во вторник повстанцы заявили о захвате городов Тессалит, Тессит, Агельхок, Бер и Менака, а также золотого месторождения Интахака, сообщил телеграм-канал Directorate 4, который мониторит экстремистские и повстанческие группы в Африке и на Ближнем Востоке. Повстанцы утверждают, что силы малийской армии и «Африканского корпуса» оставили города после переговоров, говорится в посте. Также канал опубликовал, как утверждается, видео с повстанцами в Тессалите и на Интахаке.

После отступления из города Кидаль («Африканский корпус» заявил об этом в понедельник утром) «начала сыпаться оборона на всем севере страны», написал во вторник близкий к российскому Минобороны z-канал «Рыбарь». Он сообщил о переходе города Лаббезанга под контроль группировки «Исламское государство в провинции Сахель» и спрогнозировал отступление «Африканского корпуса» из Тессалита. Как пишет «Рыбарь», этого город «играл чуть ли не главную роль в удержании севера». Канал не исключил «сдачу Анефиса и Менаки».

Пока малийская армия была отвлечена на организацию обороны на севере Мали в город Менака на северо-востоке страны недалеко от границы с Нигером вошли боевики «Исламского государства в провинции Сахель», сообщил во вторник Reuters со ссылкой на пять источников. Группировка не участвовала в операциях против малийской армии и «Африканского корпуса» в выходные.

«Африканский корпус» вечером во вторник заявил об отсутствии повстанцев в Менаке, улицы которой российские военные, согласно заявлению, патрулируют вместе с армией Мали. При этом в канале «Африканского корпуса» признали, что обстановка в Мали «продолжает оставаться напряженной».

Повстанцы из группировки «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» (JNIM) во вторник заявили о начале осады столицы Мали Бамако.

Во вторник впервые с начала наступления повстанцев на публике появился президент Мали Ассими Гоита, встретившийся с российским послом в стране Игорем Громыко.

Минобороны России за два часа до поста «Рыбаря» во вторник заявило, что 25 апреля «Африканский корпус» предотвратил госпереворот в Мали. Также в заявлении военного ведомства говорится, что в сданном «Африканским корпусом» городе Кидале российские военные «более суток вели бои в полном окружении против многократно превосходящей группировки НВФ и отразили четыре массированные атаки».

Россия накануне также впервые официально признала потери «Африканского корпуса» во время боев в Мали. О потерях заявил в Совете Федерации заместитель главы МИД РФ Георгий Борисенко.

«Россия отвернулась от союзника»

Высокопоставленный малийский чиновник, комментируя сдачу города Кидаль, заявил французской радиостанции RFI, что «россияне нас предали». По его словам, губернатор провинции предупредил российских наемников о готовящемся нападении «за три дня до него», но «они ничего не предприняли», добавив, что их уход, по всей видимости, был согласован заранее.

По меньшей мере 400 российских военных из Кидаля под конвоем «Фронта освобождения Азавада» были эвакуированы в Тессалит (300 км к северу), сообщил представитель повстанцев французской газете Le Monde. По его же словам, они должны будут самостоятельно покинуть страну. Таким образом, хунта увидела, как ее самый верный союзник отвернулся от нее, пишет Le Monde.

Информагентство «Африканская инициатива», которое курирует ФСБ, во вторник написало, что «воевать вместо ВС 30‑миллионной страны в составе одной неполной бригады никто не планировал».

