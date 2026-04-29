29 апреля 2026, среда, 14:13
Бойцы ГУР разгромили крупную группу «кадыровцев»

  • 29.04.2026, 14:01
Фото: Официальный сайт президента Украины

Это самые большие потери «Ахмата» с 2022 года.

Подразделения Сил обороны Украины, в состав которых входят воины свободной Ичкерии, разгромили крупнейшую с 2022 года группу подразделения Росгвардии «Ахмат». Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Речь идет о том, что бойцы спецподразделения ГУР «Шаманбат», в состав которого входят воины свободной Ичкерии, вместе со 104-й бригадой ТрО «Горынь» во взаимодействии с подразделением агентурных операций ГУР уничтожили очередную группу наемников подразделения Росгвардии «Ахмат».

«Ударами дронов и артиллерии разведчики уничтожили вражеский транспорт и бронированную технику и нанесли кадыровцам самые большие потери в живой силе с начала полномасштабной агрессии России», – заявили в ГУР.

Подробности уникальной операции по разгрому «ахматистов» разведчики обещают обнародовать в ближайшие дни. Согласно краткому анонсу, речь идет, вероятно, о не менее чем четырех десятках погибших и 80 раненых.

