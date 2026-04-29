У Путина нашли оправдание, почему парад на 9 мая пройдет без техники

У Путина нашли оправдание, почему парад на 9 мая пройдет без техники4
- 29.04.2026, 14:22
Страхи Кремля озвучил Песков.
Военный парад 9 мая в Москве пройдет без техники из-за так называемой «активности Киева». А также потому, что «год не юбилейный».
Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.
«Киевский режим, который ежедневно теряет земли, теряет земли на поле боя, сейчас на полную развернул террористическую активность. И поэтому на фоне, на фоне этой террористической угрозы, конечно же, принимаются все меры по минимизации опасности», - сказал Песков.
По его словам, парад будет, но не такой как в прошлом году, потому что то был «юбилейный парад».
«Давайте не забывать все-таки, что в прошлом году это был юбилейный парад. Широкоформатный, такой, который должен быть в круглую дату. Эта дата не юбилейная, но парад все равно будет, да, пусть в сокращенном формате», - заявил представитель российского диктатора.
Напомним, как стало известно ранее, военный парад в Москве 9 мая состоится без традиционной демонстрации бронетехники. На Красной площади пройдут только пешие колонны военных.