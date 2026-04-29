29 апреля 2026, среда, 8:34
Парад на Красной площади 9 мая пройдет без техники

1
  29.04.2026, 8:19
  • 1,214
В Москве объяснили почему.

Военный парад в Москве 9 мая состоится без традиционной демонстрации бронетехники. На Красной площади пройдут только пешие колонны военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Кто пройдет - и кто нет

В пешей колонне примут участие военнослужащие высших военных учебных заведений всех родов войск. Зато воспитанники суворовских и нахимовских училищ, кадетских корпусов, а также механизированная колонна из парада исключены.

Вместо техники - трансляция с фронта

Во время парада обещают показать работу военных, которые выполняют боевые задачи в Украине, а также несут дежурство в Ракетных войсках стратегического назначения, Воздушно-космических силах и Военно-морском флоте.

Авиационная часть мероприятия сохранится: запланирован пролет пилотажных групп, а в конце штурмовики Су-25 должны «раскрасить небо» в цвета российского флага.

Парад 9 мая является одним из ключевых пропагандистских мероприятий Кремля.

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко загнан в угол
Лукашенко загнан в угол Александр Левченко
Ликвидация ликвидаторов
Ликвидация ликвидаторов Ирина Халип
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира»
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира» Аркадий Дубнов
Цугцванг
Цугцванг Дмитрий Чернышев