Парад на Красной площади 9 мая пройдет без техники

Парад на Красной площади 9 мая пройдет без техники1
- 29.04.2026, 8:19
В Москве объяснили почему.
Военный парад в Москве 9 мая состоится без традиционной демонстрации бронетехники. На Красной площади пройдут только пешие колонны военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны РФ.
Кто пройдет - и кто нет
В пешей колонне примут участие военнослужащие высших военных учебных заведений всех родов войск. Зато воспитанники суворовских и нахимовских училищ, кадетских корпусов, а также механизированная колонна из парада исключены.
Вместо техники - трансляция с фронта
Во время парада обещают показать работу военных, которые выполняют боевые задачи в Украине, а также несут дежурство в Ракетных войсках стратегического назначения, Воздушно-космических силах и Военно-морском флоте.
Авиационная часть мероприятия сохранится: запланирован пролет пилотажных групп, а в конце штурмовики Су-25 должны «раскрасить небо» в цвета российского флага.
Парад 9 мая является одним из ключевых пропагандистских мероприятий Кремля.