Парад на Красной площади 9 мая пройдет без техники 1 29.04.2026, 8:19

1,214

В Москве объяснили почему.

Военный парад в Москве 9 мая состоится без традиционной демонстрации бронетехники. На Красной площади пройдут только пешие колонны военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Кто пройдет - и кто нет

В пешей колонне примут участие военнослужащие высших военных учебных заведений всех родов войск. Зато воспитанники суворовских и нахимовских училищ, кадетских корпусов, а также механизированная колонна из парада исключены.

Вместо техники - трансляция с фронта

Во время парада обещают показать работу военных, которые выполняют боевые задачи в Украине, а также несут дежурство в Ракетных войсках стратегического назначения, Воздушно-космических силах и Военно-морском флоте.

Авиационная часть мероприятия сохранится: запланирован пролет пилотажных групп, а в конце штурмовики Су-25 должны «раскрасить небо» в цвета российского флага.

Парад 9 мая является одним из ключевых пропагандистских мероприятий Кремля.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com