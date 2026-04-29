Европа нагревается быстрее всей планеты 1 29.04.2026, 8:11

Особенно там, где раньше всегда было холодно.

Европа стремительно нагревается, особенно в ее самых холодных регионах. В Арктике и Альпах плавится климатический щит планеты — ледяной покров, отражающий солнечный свет и замедляющий глобальное потепление, предупредили европейские ученые, пишет Би-би-си.

Холодные зимы уходят в прошлое, несмотря на отдельные эпизоды суровых морозов и обильных снегопадов, как в Альпах или в России минувшей зимой, говорится в ежегодном отчете о климатических изменениях от Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF).

«Европа нагревается быстрее других континентов, — сказал глава ECMWF Флориан Паппенбергер. — Практически повсюду среднегодовые температуры превысили средние значения, и серьезные последствия этого потепления проявляются уже сейчас».

Так, площадь европейской территории, на которой столбик термометра зимой хоть раз опускается ниже нуля, снова сократилась, говорится в отчете. А сильные морозы на 90% континента минувшей зимой наблюдались реже обычного.

«Факты говорят сами за себя: изменение климата не угроза, а реальность», — сказала одна из руководителей ECMWF Саманта Берджесс.

Как нагревается Европа. Факты

На 95% территории Европы среднегодовая температура в 2025 году была выше средней.

Поверхность океанических вод Европы в 2025 году прогрелась до рекордных значений за всю историю наблюдений. Рекорд побит четвертый год подряд.

Ледники таяли по всей Европе. В Исландии чистая потеря ледниковой массы оказалась второй по величине за всю историю наблюдений, а снежный покров был на 31% ниже среднего.

В Средиземном море средняя температура поверхности вод в 2025 году заняла второе место в рейтинге самых жарких лет за всю историю наблюдений.

Потепление продвигается к Полярному кругу, и тепловые аномалии наблюдаются уже в Норвежском море — участке Северного Ледовитого океана, омывающем берега Исландии и Норвегии.

Какие последствия у потепления?

Главное, что тревожит ученых, — это таяние льдов, поскольку они отражают солнечный свет, а темные воды океана поглощают его, ускоряя нагревание планеты.

Океан покрывает более 70% поверхности Земли и абсорбировал 90% глобального потепления последних десятилетий. На глубине всего несколько десятков метров хранится столько же тепла, сколько во всей атмосфере Земли.

Чем теплее океан, тем ниже его способность поглощать энергию и сглаживать повышение температур на планете в целом.

И тут у европейских ученых плохие новости.

Температуры выше среднего и осадки ниже среднего привели к значительной утрате снежного и ледяного покрова в Европе в 2025 году.

«В марте 2025 года площадь снежного покрова в Европе была примерно на 1,32 млн кв. км (31%) ниже средней, что сравнимо с совокупной площадью Франции, Италии, Германии, Швейцарии и Австрии, — говорится в отчете. — Ледяной покров Гренландии потерял 139 гигатонн льда, что примерно в полтора раза больше массы всех ледников европейских Альп».

Еще одна проблема, напрямую связанная с потеплением, — лесные пожары. Из-за изменения климата все чаще случаются жара и засуха. Леса горят, а дым от пожаров увеличивает концентрацию парниковых газов в атмосфере и разгоняет глобальное потепление.

В прошлом году в Европе сгорело свыше 1 млн гектаров леса — это больше территории острова Кипр. И площадь пожаров, и выбросы в атмосферу оказались рекордными за всю историю наблюдений, в том числе в Испании, на Кипре, в Великобритании, Нидерландах и Германии.

Еще одно последствие потепления континента — недостаток воды.

Уровень воды в 70% всех рек Европы в прошлом году оказался необычно низким, а в целом на континенте сток был ниже среднего в течение 11 из 12 месяцев 2025 года.

Но есть и хорошие новости

Несмотря на постоянное потепление климата и общую тенденцию к усилению экстремальных погодных условий, иногда катаклизмы уходят на перерыв.

Так, в прошлом году в Европе в среднем было меньше наводнений и проливных дождей, чем в последние годы.

А жаркое солнце помогает европейцам сократить зависимость от нефти, угля и газа, а следовательно, устранить главную причину энергетического кризиса — зависимости от импорта ископаемого топлива из России и с Ближнего Востока.

Солнечная энергетика заодно позволяет уменьшить выбросы парниковых газов в атмосферу. Именно они и привели к глобальному потеплению — согласно вердикту ученых, под которым подписались почти все государства планеты.

В прошлом году возобновляемые источники обеспечили почти половину европейской генерации электроэнергии. На солнечные панели впервые в истории пришлось 12,5%.

