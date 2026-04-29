Reuters: Трамп может объявить о победе над Ираном и завершить войну 1 29.04.2026, 8:16

Дональд Трамп

Фото: Bloomberg

Разведка США и чиновники Белого дома изучают сценарий, при котором Дональд Трамп объявит о победе над Ираном и завершит войну, сообщает Reuters со ссылкой на знакомые с вопросом источники.

По их словам, разведка проводит анализ по запросу высокопоставленных чиновников администрации США, а ее цель — спрогнозировать, как отреагирует Иран на такой шаг возможный шаг Трампа.

Ряд чиновников убеждают его, что взвинтившая цены на нефть и бензин война может привести к большим потерям республиканцев на предстоящих промежуточных выборах в конгресс.

Окончательного решения о том, что делать с Ираном дальше, Трамп не принял. Возможна и дальнейшая эскалация военных действий, включая новые авиаудары по иранским военным политическим лидерам, сказал один из источников Reuters.

Впрочем, самый амбициозный сценарий — наземное вторжение — становится все менее вероятным, а политическое давление, которое оказывается на Трампа с целью остановить войну, — «огромно», сказал собеседник агентства.

Согласно опросу Reuters/Ipsos, опубликованному на прошлой неделе, лишь 26% американцев считают, что военная кампания оправдала свои издержки, и 25% — что она сделала США безопаснее. Три источника, знакомых с недавними обсуждениями в Белом доме, рассказали, что Трамп прекрасно осознает политическую цену, которую платят он сам и его партия.

Война между США и Ираном началась 28 февраля. Американский закон ограничивает полномочия президента вести боевые действия без одобрения Конгресса 60 днями. Этот срок истекает 1 мая, указывала ранее The New York Times. Закон допускает продление лишь на 30 дней для безопасного вывода войск, но не для наступательных операций.

Демократы уже пять раз пытались остановить военные действия через резолюции, но республиканцы блокировали их. Однако некоторые сенаторы-республиканцы, включая Джона Кертиса и Лизу Мурковски, дали понять, что не поддержат продолжение войны после 1 мая без одобрения Конгресса.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com