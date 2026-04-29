Босния решила избавиться от газа из РФ 29.04.2026, 7:59

Страна заменит российский газ на американский.

Босния и Герцеговина подписала контракт на строительство газопровода с компанией окружения Дональда Трампа. ЕС предупреждает об угрозе вступления в блок из-за непрозрачности сделки.

Об этом сообщает Al Jazeera ).

Босния и Герцеговина подписала стратегическое соглашение о строительстве нового газопровода. Этот проект должен навсегда избавить страну от зависимости от российского топлива. Однако соглашение уже спровоцировало громкий политический скандал. Брюссель предупреждает: такой шаг может закрыть Боснии двери в Евросоюз.

Почему это важно для энергетической безопасности

Контракт подписали на саммите в Дубровнике, где сторонами выступили премьер-министр Боснии Боряна Кристо и глава правительства Хорватии Андрей Пленкович. Основная цель - успеть до следующего года, ведь именно тогда вступит в силу полный запрет ЕС на закупку энергоносителей у России.

Сейчас Сараево полностью зависит от поставок из Москвы и это делает страну уязвимой. Новый трубопровод соединит Боснию с хорватским терминалом сжиженного газа (СПГ) на острове Крк. Это откроет путь для американского газа.

Боряна Кристо назвала это событие «важным шагом вперед» и она уверена, что диверсификация укрепит страну. Однако цена такой независимости может оказаться слишком высокой.

Стоимость строительства оценивается в 1,5 миллиарда долларов. Это не только труба. План предусматривает возведение новых газовых электростанций. Это позволит стране начать отказ от «грязного» угля.

«След» Трампа: кто стоит за проектом

Главной интригой стала компания-разработчик. Боснийские депутаты назначили инвестором американскую фирму AAFS Infrastructure and Energy, руководство которой - это ближайшее окружение Дональда Трампа.

Кто руководит проектом:

Джесси Бинналл - юрист Трампа, который пытался отменить результаты выборов 2020 года.

Джозеф Флинн - брат Майкла Флинна, бывшего советника Трампа по нацбезопасности.

Сам Дональд Трамп уже давно призывает Европу отказаться от российского газа в пользу американского СПГ. Теперь его соратники переходят от слов к делу. Организация Transparency International считает, что назначение инвестора без прозрачного тендера подрывает общественные интересы.

ЕС выдвигает ультиматум: миллиард долларов под вопросом

Посол ЕС в Боснии Луиджи Сорека уже направил официальное предупреждение: соглашение о «Южном объединении» (официальное название проекта) противоречит правилам прозрачности блока.

Чем рискует Босния:

остановкой процесса вступления в ЕС;

потерей помощи в размере более 1 миллиарда долларов;

санкциями за нарушение энергетического законодательства.

Еврочиновники требуют, чтобы все законодательные изменения в энергетике согласовывались с Брюсселем. Любая кулуарная договоренность воспринимается как угроза европейским принципам.

