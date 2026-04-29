Карл III в Конгрессе США призвал бок о бок стать на защиту Украины 29.04.2026, 8:31

Речь британского монарха вызвала бурные аплодисменты.

Король Великобритании Карл III во время выступления в Конгрессе США призвал союзников сохранить единство и решимость в поддержке Украины. Он подчеркнул, что нынешняя война в Европе, которую развязала Россия, требует такой же решимости, которую Запад демонстрировал в самые сложные исторические моменты.

Карл III также напомнил о совместных действиях союзников после теракта 11 сентября и в предыдущих войнах. Слова британского монарха цитирует Sky News.

Король подчеркнул, что Великобритания и США «бок о бок» действовали во время двух мировых войн, холодной войны и конфликта в Афганистане. Именно такая «непоколебимая решимость», по его словам, нужна и сейчас для защиты Украины.

«Та же непреклонность, которую американцы и британцы продемонстрировали в течение двух мировых войн, холодной войны, в Афганистане и в моменты, которые определили нашу общую безопасность, необходима для защиты Украины и ее смелого народа, чтобы обеспечить действительно справедливый и длительный мир», – сказал Карл III.

Карл также провел историческую параллель с терактом 11 сентября 2001 года, отметив совместную борьбу США и Великобритании против угроз.

«Мы стояли с вами тогда. И мы стоим с вами сейчас», – заявил король, обращаясь к американским законодателям.

Как видно из кадров, упоминание короля об Украине вызвало бурные аплодисменты в зале Конгресса.

Выступление короля прозвучало на фоне изменений в политике США относительно дальнейшей поддержки Киева, в частности после сокращения военной помощи Украине со стороны администрации Дональда Трампа.

Карл III, который с начала полномасштабного вторжения поддерживает Украину, фактически призвал союзников не ослаблять помощь и сохранять единство перед общими вызовами.

Он также подчеркнул, что многолетнее партнерство США и Великобритании остается основой безопасности Запада.

Приезд Карл III в США стал первым государственным визитом британского монарха с 2007 года, когда страну посещала Елизавета II.

Четырехдневная программа поездки предусматривает посещение Вашингтона, Нью-Йорка и штата Вирджиния. Центральным событием стало выступление короля в Конгрессе – Карл III стал лишь вторым британским монархом, который обращался к американским законодателям после выступления Елизаветы II в 1991 году.

