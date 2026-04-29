Цены на нефть отреагировали на выход ОАЭ из ОПЕК 1 29.04.2026, 9:33

И пошли вниз.

Мировые цены на нефть снизились после многодневного роста, поскольку инвесторы позитивно восприняли последствия неожиданного решения ОАЭ выйти из ОПЕК.

Об этом сообщает Reuters.

Так, фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне упали на 1 цент до 111,25 доллара за баррель, после роста в течение предыдущих семи сессий. Срок действия июньского контракта истекает в четверг, а более активный июльский контракт снизился на 28 центов до 104,12 доллара.

Незначительное снижение в среду может быть частично связано с неожиданным решением ОАЭ выйти из ОПЕК, сказал старший аналитик LSEG Ань Фам, поскольку это указывает на более сильные перспективы поставок, когда страна освободится от квот группы на добычу.

«Однако этот эффект не является немедленным, поскольку дополнительные баррели могут быть недоступны в ближайшее время из-за продолжающейся блокады Ормузского пролива», - добавил он.

Он также отметил, что хотя цены несколько снизились, это, похоже, скорее коррекция по сравнению с предыдущим ростом, поскольку нефть марки Brent все еще держится на уровне около 110 долларов за баррель.

«Недавний рост цен на нефть был обусловлен блокадой пролива. Если (президент США Дональд - ред.) Трамп готов продолжить блокаду, перебои с поставками еще больше обострятся и продолжат повышать цены на нефть», - сказал Ян Ан, аналитик Haitong Futures.

По словам экспертов, запасы сырой нефти упали на 1,79 млн баррелей за неделю. Запасы бензина сократились на 8,47 млн баррелей, а запасы дистиллятов - на 2,60 млн баррелей.

Напомним, вчера, 28 апреля, ОАЭ объявили о выходе из ОПЕК и ОПЕК+ в худший для нефтяного картеля момент - пока война с Ираном парализует поставки через Ормузский пролив.

