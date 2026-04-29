У россиян на фронте возник топливный кризис после ударов по Крыму 1 29.04.2026, 9:55

Техника стоит.

Агенты военного движения украинцев и крымских татар «Атеш» фиксируют топливный кризис у оккупантов на Херсонщине. Эта ситуация обусловлена ударами Сил обороны по Крыму.

Об этом сообщил Telegram-канал «Атеш». Особенно болезненным для захватчиков стал удар по Феодосии, ведь помешал поставке топлива оккупантам на Херсонском направлении.

Агенты «Атеш» на Херсонщине сообщили о том, что подразделения ВС РФ в районе Голой Пристани столкнулись с острой нехваткой горюче-смазочных материалов. Такая нехватка является прямым следствием серии ударов Сил обороны Украины по топливной инфраструктуре Крыма.

Особенно болезненным для оккупантов стал удар по нефтебазе в Феодосии, ведь из-за этого на Херсонском направлении группировка захватчиков испытывает острый дефицит горючего.

«Техника стоит, никуда не двигаемся. Командиры приказали жестко экономить – на передвижение выдают минимум. Говорят, топливо будет – но когда никто не знает», – рассказывает военнослужащий группировки войск «Днепр», который вышел на связь с «АТЕШ».

В движении добавили, что россияне пытаются компенсировать дефицит мелкими подвозами, но это по сути латание дыр.

Агенты напомнили, что они продолжают работать и помогать Силам обороны, передавая им данные.

«Удары по логистике работают — и мы продолжаем передавать данные о маршрутах и точках хранения топлива Силам обороны Украины», – отметили в движении.

