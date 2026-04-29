Это запах «жеста доброй воли» 1 Александр Карпюк

29.04.2026, 10:15

Представьте состояние россиян, которые живут в Туапсе.

Вы, наверное, уже видели новость, что СОУ поразили Туапсинский НПЗ.

До этого дронами били по портовой топливной инфраструктуре — как видим, успешно.

Но.

Представьте состояние россиян, которые живут в Туапсе.

Сначала — первое поражение. Горит часть цистерн и инфраструктуры, всё пылает, но половина ещё не затронута.

Россияне: «Они же ударят сюда снова!»

И вот второй прилёт — ещё больший пожар, а сатана начинает писать письма создателю с просьбой сделать что-то с инфогигиеной, потому что его за…бали новостью об открытии филиала в аду в каком-то Туапсе. Хотя он там никакого филиала не открывал, и при чём тут вообще украинцы?

Россияне: «Порт — всё, но теперь же они ударят по НПЗ!»

И вот вам третье поражение — НПЗ. Горит, пылает нефтянка ворожа, а всё потому, что Украина — ну, вы сами знаете.

В этом уничтожении актива в Туапсе интересна в первую очередь системность. То есть СОУ могут не просто иногда успешно поражать критические объекты, как было раньше, но ещё и системно доводить их из состояния «поражено» до состояния «уничтожено» в довольно короткий срок. И это в зонах, где РФ после первого удара очень старается защитить свой актив всеми доступными средствами ПВО, но, как видим, безуспешно.

Демилитаризация идёт по плану, угу.

Чувствуешь этот запах? Это запах «жеста доброй воли» (с). Апокалипсис сегодня.

Александр Карпюк, «Фейсбук»

