Девятью голами завершился матч ПСЖ и «Баварии» в Лиге чемпионов 1 29.04.2026, 11:18

Фото: Getty Images

Ответная встреча пройдет через неделю.

В ночь на 29 апреля французский «Пари Сен-Жермен» обыграл мюнхенскую «Баварию» в рамках первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов, передает Tengri Sport.

Встреча прошла на стадионе «Парк де Пренс» (Париж, Франция).

Составы команд

«Пари Сен-Жермен»: Сафонов (В), Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш, Витинья, Невеш, Заир-Эмери, Дуэ, Кварацхелия, Дембеле.

«Бавария»: Нойер (В), Станишич, Упамекано, Та, Дэвис, Павлович, Киммих, Мусиала, Диас, Олисе, Кейн.

Первый тайм

На 16-й минуте защитник парижан Вильян Пачо нарушил правила над Луисом Диасом, и арбитр назначил пенальти.

К мячу подошел Харри Кейн и отправил мяч в правый угол ворот, разведя по углам голкипера хозяев Матвея Сафонова.

На 24-й минуте «Пари Сен-Жермен» сравнял счет в матче, Хвича Кварацхелия вошел в штрафную соперника с левого фланга и отправил мяч в правый нижний угол ворот.

А через 9 минут парижане вышли вперед. Полузащитник Жоау Невеш замкнул головой подачу с углового удара.

На 41-й минуте счет вновь стал равным. Вингер «Баварии» Майкл Олисе из-за пределов штрафной мощным ударом вонзил мяч в ворота.

Под занавес первого тайма защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис сыграл рукой в своей штрафной. Сначала арбитр дал футболистам продолжить игру, но после подсказки видеоассистента отправился смотреть повтор эпизода и назначил пенальти.

На 50-й минуте его реализовал нападающий Усман Дембеле, пробив в правый нижний угол ворот.

Счет после первого тайма — 3:2 в пользу «Пари Сен-Жермен».

Второй тайм

На 56-й минуте защитник парижан Ашраф Хакими сделал прострел в штрафную, мяч пролетел мимо нескольких человек и оказался в ногах у Хвичи Кварацхелии, который переиграл голкипера, пробив прямо по центру.

А уже через несколько минут французская команда довела счет до разгромного - Усман Дембеле с левого угла штрафной пробил в ближний угол Мануэля Нойера, мяч угодил в штангу, а после в ворота.

На 65-й минуте «Бавария» отыграла один мяч. Йозуа Киммих сделал навес со штрафного и нашел Дайо Упамекано, который перепрыгнул всех и нанес удар головой.

И уже через 3 минуты гости сократили отставание в счете до минимального. Луис Диас получил мяч в штрафной соперника, мастерски обыграл защитника и крученым ударом отправил мяч в сетку ворот. Сначала боковой арбитр зафиксировал офсайд, но через несколько минут главный судья признал гол легитимным.

Итоговый счет матча — 5:4 в пользу «Пари Сен-Жермен».

Отметим, что ответная встреча пройдет через неделю, в ночь на 7 мая, на стадионе «Баварии».

