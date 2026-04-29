Гнев россиян обрушился на интернет-цензоров 29.04.2026, 11:50

Роскомнадзор стал главной мишенью общественного недовольства.

В России усиливается общественное недовольство из-за масштабных ограничений интернета, которые уже затрагивают повседневную жизнь — от оплаты покупок до работы мобильных сервисов и такси, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

На этом фоне Роскомнадзор, отвечающий за интернет-цензуру, неожиданно оказался в центре общественного гнева. По данным российских спецслужб, в апреле была предотвращена попытка нападения на сотрудников ведомства. Один из подозреваемых был убит при задержании в Москве, еще несколько человек арестованы.

Ранее произошел еще один резонансный инцидент — подросток напал с ножом на сотрудника Роскомнадзора, который скончался на месте. Власти старались не афишировать этот случай.

Эксперты отмечают, что подобные атаки свидетельствуют о новом явлении — впервые цензоры становятся прямой целью агрессии. Ранее ответственность за ограничения традиционно ассоциировалась с высшим руководством страны, а исполнители оставались в тени.

Причиной роста напряжения называют сочетание факторов — затянувшуюся войну, ухудшение экономической ситуации и ужесточение контроля над интернетом. Особое раздражение вызвали блокировки Telegram и VPN-сервисов, которыми пользовались миллионы россиян для доступа к информации и зарубежным сервисам.

При этом открытая критика власти и войны остается крайне рискованной, поэтому недовольство смещается на менее защищенные государственные структуры.

Аналитики предупреждают, что усиление давления на общество и ограничения доступа к информации могут привести к дальнейшей эскалации напряжения и росту протестных настроений.

