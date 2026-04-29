закрыть
29 апреля 2026, среда, 13:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Минск Кристалл» уходит в минус

4
  29.04.2026, 12:21
  • 1,878
Несмотря на увеличение производства.

Семь заводов холдинга «Минск Кристалл» увеличили в 2025-м году производство алкоголя, но прибыли заработали на нем на 13,5% меньше, чем годом раньше.

Как подсчитал портал «Белорусы и рынок», совокупный объем выручки 7 производственных участников холдинга (в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Климовичах и Веселово) составил 632,3 млн рублей. Она выросла к 2024 году почти на 5% (603,5 млн).

При этом прибыль увеличил только головной завод – «Минск Кристалл». По холдингу она сократилась почти на 13,5%, составив 35,4 млн рублей.

Климовичский ликеро-водочный завод вообще закончил прошлый год с убытком.

Вот так выглядят показатели участников холдинга по выручке

1.Минск Кристалл 251,8 млн рублей (225,0)

2.Брестский ЛВЗ «Белалко» 114,9 (106, 7)

3.Гомельский ликеро-водочный завод «Радамир» 93,5 (88,6)

4.Витебский ликеро-водочный завод «Придвинье» 62,5 (63,3)

5.Гродненский ЛВЗ 55,3 (52, 6)

6.Климовичский ЛВЗ 44,3 (55,7)

7.Пищевой комбинат «Веселово» 10,0 (11,6)

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

