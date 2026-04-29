29 апреля 2026, среда, 13:37
В Беларусь идет тепло

  29.04.2026, 12:51
В Беларусь идет тепло

Уже в субботу будет до +23.

Уже на выходных погода в Беларуси изменится. В ночь на четверг в многих районах еще будут заморозки — 0…-5°С, днем +7…+12°С.

В пятницу, 1 мая, ожидается перемещение малоподвижного фронтального раздела с Балтийского моря. Местами по стране небольшие кратковременные осадки (дождь, ночью и утром возможен мокрый снег).

Ночью +1…+5°С, при прояснениях заморозки 0…-3°С; днем от +8°С на юго-востоке до +17°С на западе.

2 мая ночью +1…+6°С, на юго-востоке на почве при прояснениях заморозки 0…-2°С; днем от +14°С на юго-востоке до +23°С на западе.

