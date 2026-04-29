В Хабаровском крае совершено покушение на генерала, руководившего резней в Буче 3 29.04.2026, 13:49

Азатбек Омурбеков

Его попытались подорвать.

28 апреля в военном гарнизоне, расположенном в селе Князе-Волконское-1 в Хабаровском крае, попытались взорвать генерал-майора Азатбека Омурбекова. Его называют «мясником Бучи» — именно он командовал российскими войсками в этом городе.

Как пишет ВЧК-ОГПУ со ссылкой на своих источников, бомба была заложена в почтовый ящик на лестничной площадке дома 55. Один человек погиб (Командир батальона учебной связи подполковник Кузьменко), еще несколько человек получили ранения. Личный состав был поднят по тревоге. Судьба генерала неизвестна, так как инцидент сразу был засекречен.

С 2023 года Азатбек Омурбеков является начальником 392 Окружного учебного центра подготовки младших специалистов Восточного военного округа. В 2022 году Омурбеков возглавлял 64-ю отдельную мотострелковый бригаду, которая действовала в Буче.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com