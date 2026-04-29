Гомельчанка случайно узнала, что ее муж — миллионер

Гомельчанка случайно узнала, что ее муж — миллионер4
- 29.04.2026, 14:27
Теперь женщина через суд требует свою долю.
Пара из Гомеля прожила в браке 24 года, воспитала двоих сыновей, после чего супруги развелись. Однако уже после расставания женщина неожиданно узнала, что её бывший муж — миллионер, сообщает издание «Сильные новости».
Как выяснилось, ещё в 2018 году мужчина тайно от супруги зарегистрировал компанию в российском Новозыбкове. Бизнес оказался прибыльным: в Гомеле производили прогулочные и спортивные катера, которые затем успешно продавались в России.
По имеющимся данным, только за 2023 год выручка предприятия превысила 500 тысяч долларов, а чистая прибыль составила около 130 тысяч.
При этом у супругов был заключён брачный контракт, оформленный за два года до развода. Теперь бывшая жена через суд требует свою законную долю — половину доходов.
Ситуация осложнилась тем, что мужчина уже ликвидировал компанию в России. Для рассмотрения дела российскому суду пришлось запрашивать разъяснения у Минюста Беларуси по вопросам применения законодательства о брачных договорах.
Судебное разбирательство продолжится в мае. У истицы сохраняются шансы на положительное решение.