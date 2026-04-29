Этот электромобиль разгоняется от 0 до 100 км/ч за 0,9 секунды 3 29.04.2026, 15:11

1,182

Фото: Dreame Technology

В авто используются ракетные твердотельные ускорители.

Китайская компания Dreame Technology, известная роботами-пылесосами и бытовой техникой, представила свой первый автомобильный проект — электрический суперкар Nebula Next 01 Jet Edition с реактивными ускорителями, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

Премьера состоялась на мероприятии Dreame Next в Сан-Франциско. Производитель заявляет, что автомобиль оснащен системой твердотопливных ракетных ускорителей, которые дают ему беспрецедентную динамику — разгон до 100 км/ч за 0,9 секунды.

Если заявленные характеристики подтвердятся, это сделает модель быстрее всех серийных автомобилей в истории. Для сравнения, даже самые быстрые дрэг-кары и электромобили достигают это скорости заметно медленнее.

Также заявлены LiDAR-система для автономного вождения и новая архитектура батареи CTP 4.0, позволяющая повысить эффективность компоновки.

Проект уже называют потенциальным конкурентом будущего Tesla Roadster, который многократно откладывался и ожидается не ранее конца десятилетия. В Dreame утверждают, что разрабатывали автомобиль более 10 лет, однако эксперты пока осторожно относятся к заявленным характеристикам, предполагая, что речь может идти о концепте, а не готовой серийной машине.

