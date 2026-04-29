В Иране заканчиваются хранилища для нефти 29.04.2026, 15:48

В ход идут аварийные и заброшенные резервуары, а также временные емкости.

Иран оказался в ситуации, когда объемы нефти внутри страны стремительно растут из-за резкого сокращения экспорта. На фоне американской морской блокады и тупика в переговорах Тегеран вынужден срочно искать способы хранения сырья, чтобы избежать остановки добычи, пишет The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org).

По данным аналитиков, экспорт нефти из Ирана после введения блокады в середине апреля упал почти в четыре раза — с примерно 2 миллионов баррелей в сутки до около 567 тысяч. Это привело к накоплению запасов, которые уже приблизились к 49 миллионам баррелей.

Власти начали использовать аварийные и заброшенные резервуары, а также временные емкости. Кроме того, Иран пытается отправлять нефть в Китай по железной дороге, несмотря на высокую стоимость и длительные сроки доставки.

Эксперты отмечают, что страна фактически ведет борьбу на выносливость: либо ее нефтяная инфраструктура достигнет предела, либо давление на мировой рынок и потребителей усилится.

Ситуация осложняется тем, что резкая остановка добычи может повредить старые месторождения. Это создает риск долгосрочного падения темпов добычи. На этом фоне Иран предлагает прекратить атаки в обмен на снятие блокады, но договориться пока не удается.

Аналитики считают, что при сохранении текущих условий в стране могут закончится хранилища уже в ближайшие недели.

