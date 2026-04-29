Доллар и евро выросли до максимума за две недели 29.04.2026, 16:13

Итоги торгов.

В среду, 29 апреля, на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ) основные иностранные валюты — доллар, евро и российский рубль — выросли в цене, достигнув максимальных значений за последние две недели. Представляем актуальные курсы на четверг, 30 апреля.

По итогам торгов 29 апреля установились следующие значения:

доллар США — 2,8230 рубля (+0,10%);

евро — 3,2880 рубля (+0,29%);

100 российских рублей — 3,7683 рубля (+0,03%);

10 китайских юаней — 4,1320 рубля (+0,23%).

