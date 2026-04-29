Великобритания готовит союз против Путина 29.04.2026, 16:51

Цель — сдерживание активности России в Арктике и Северной Атлантике.

Первый морской лорд адмирал Гвин Дженкинс сообщил, что подписал декларацию о намерениях с коллегами из стран Северной Европы, Балтии и других участников Объединенных экспедиционных сил (JEF). Речь идет о формировании многонациональной морской группировки, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).

По словам Дженкинса, несмотря на международные обязательства Лондона, включая Ближний Восток, стратегический фокус британского флота смещается на север. Он подчеркнул, что активность российских надводных и подводных сил требует вниманя.

Адмирал также призвал к углублению сотрудничества внутри JEF, чтобы обеспечить достаточную боевую мощь для коллективной обороны. При этом он попытался ответить на критику в адрес британского флота, возникшую после затянувшегося развертывания эсминца HMS Dragon в Средиземном море. Тогда операция выявила ограниченность ресурсов: у Великобритании фактически оставался лишь один готовый к службе эсминец.

В ответ на новые угрозы Лондон намерен ускорить модернизацию флота. Особый акцент делается на внедрение беспилотных систем, которые будут работать вместе с традиционными кораблями — в том числе для операций по разминированию.

В условиях растущей напряженности и технологических изменений Северный Атлантик все чаще рассматривается как ключевое направление будущего военного противостояния.

