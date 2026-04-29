Foreign Policy: Военный бум скрывает глубокий кризис российской экономики 29.04.2026, 17:44

В промышленности дефицит рабочих уже достигает миллионов человек.

Официально рекордно низкая безработица в России маскирует масштабный кризис на рынке труда, вызванный войной и демографическими проблемами. По данным властей, уровень безработицы составляет около 2,1%, однако за этой цифрой скрывается острая нехватка рабочих, только в промышленности дефицит уже достигает миллионов человек, пишет Foreign Policy (перевод — сайт Charter97.org).

Военная экономика активно «перетягивает» кадры, предлагая зарплаты и льготы, недоступные гражданскому сектору. Это приводит к тому, что оборонные предприятия работают на пределе, тогда как сельское хозяйство, инфраструктура и производство сталкиваются с сокращением персонала и замедлением роста.

Ситуацию усугубляют потери на фронте, эмиграция и демографический спад. Сотни тысяч мужчин трудоспособного возраста погибли или были ранены, еще сотни тысяч покинули страну. При этом молодого поколения, способного заменить их, недостаточно.

Попытки восполнить дефицит за счет иностранных работников терпят неудачу. Поток мигрантов снижается на фоне ужесточения политики и опасений попасть на войну.

Эксперты отмечают, что кризис носит системный характер и может только углубляться, поскольку его причины — война, отток населения и демография — действуют одновременно и взаимно усиливают друг друга.

