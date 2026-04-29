Как ВВС США распознают свои самолеты в бою 3 29.04.2026, 18:27

Несколько систем работает в связке.

Военно-воздушные силы США используют несколько технологий, чтобы отличать свои самолеты от вражеских. Однако опыт операций, подобных «Эпической ярости», показывает, что даже многоуровневая система не гарантирует полной безопасности, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

В ходе таких миссий фиксировались потери авиации по разным причинам — от технических неисправностей и сбоев связи до ударов ПВО и случаев «дружественного огня». Часть инцидентов, по мнению аналитиков, связана с перегруженностью и сложностью современного боевого пространства, особенно в районе Персидского залива.

Как работает распознавание в небе

Главная цель системы — создать оперативную картину поля боя, где все участники видят одну и ту же картину в реальном времени: свои силы, противника, рельеф и погодные условия.

Для этого используется сразу несколько технологий:

— Радар, который определяет расстояние, скорость и направление объектов

— IFF (свой–чужой) — система опознавания по кодированным сигналам

— Цифровые каналы связи (например Link 16), передающие координаты и данные о целях

— Инфракрасные сенсоры, фиксирующие тепловые сигнатуры

— Визуальное обнаружение, которое сегодня играет вспомогательную роль

Где возникают проблемы

Особое внимание уделяется системе IFF. Она работает через обмен зашифрованными сигналами между самолетами. Но при сбоях — например, из-за технических ошибок, неправильного кода или помех — воздушные суда могут быть ошибочно восприняты как вражеские.

Отдельная проблема — устаревшее оборудование. Разные типы самолетов используют несовместимые системы, из-за чего данные не всегда синхронизируются. Это приводит к тому, что пилоты действуют на основе неполной или противоречивой информации.

Анализ инцидентов показывает, что часть потерь в операциях была связана именно с нарушением «видимости» в боевом пространстве и сбоями в обмене данными. В некоторых случаях фиксировались ошибки опознавания, приведшие к поражению своих же сил.

В ответ на существующие проблемы Агентство оборонных инноваций США (DIU) разрабатывает систему с открытой архитектурой, которая должна объединять разрозненные данные в единую цифровую картину боевого пространства.

Платформа будет в реальном времени собирать информацию о своих и чужих силах, разведданные, а также сведения о местности и погоде, формируя единый интерфейс, похожий на динамическую карту боя.

Ожидается, что это снизит риск «дружественного огня», ускорит принятие решений и улучшит координацию между подразделениями, повысив общую эффективность операций.

Эксперты отмечают, что современные конфликты все сильнее зависят от скорости обмена данными, поэтому единая и точная картина боя становится ключевым элементом военного преимущества.

