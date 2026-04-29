Сына белорусского проповедника Сергея Мельянца хотят выдворить из Польши

Сына белорусского проповедника Сергея Мельянца хотят выдворить из Польши1
- 29.04.2026, 18:32
Его забрали из дома в Варшаве пограничники.
Старшего сына христианского проповедника и многодетного отца Сергея Мельянца прямо из дома в Варшаве забрали пограничники. По словам Мельянца, его хотят депортировать в Беларусь. Об этом сообщила «Медиазона».
Как пишет издание, Ивана Мельянца отвезли в отделение пограничной службы аэропорта им. Шопена в Варшаве. Сергею удалось узнать от юриста, помогающего их семье, что сына пограничники намерены оставить там на ночь, утром будут начаты процессуальные действия.
«Или опустят с предписанием покинуть Польшу, или немедленная депортация в Беларусь или помещение в лагерь для тех, кого в ближайшее время депортируют», — считает Сергей.
Связи с сыном у него сейчас нет, пользоваться телефоном парню запретили, однако к нему допустили юриста.
Как Сергей пояснил «Медиазоне», вся его семья ожидает решения по международной защите в Польше. Дело его, его жены и пяти его несовершеннолетних детей рассматривают отдельно, дело еще двух совершеннолетних сыновей — отдельно. Совершеннолетним сыновьям, которые живут отдельно от отца, пришел вызов на допрос у пограничников, однако парни вовремя не увидели уведомление в почтовом ящике.
В связи с этим, по словам Мельянца, дело сыновей было закрыто. Вместе с юристом Сергей с сыновьями собирались обратиться к властям для того, чтобы дело было рассмотрено заново — однако, вероятно, пограничная служба приняла решение о выдворении старшего сына раньше.
Сергий Мельянец — протестантский проповедник и активист из Минска. Он один из немногих, кто ходил на рассмотрения дел по «политическим» статьям, помогал с реставрационными работами в помещении для столичной церкви, поддерживал нуждающихся.
В марте 2024 года многодетного отца задержали и дважды отправили на «сутки», хотя, как предполагает он сам, все могло закончиться и уголовным делом. После освобождения, мужчина решил уехать с близкими за границу.