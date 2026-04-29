Трамп отказался заключить сделку с Ираном 29.04.2026, 19:15

США будут продолжать блокаду иранских портов.

Президент США Дональд Трамп отверг мирные предложения Ирана для заключения сделки, об этом он заявил Axios.

«Блокада эффективнее бомбардировок. Они задыхаются, как набитая свинья. И для них это будет еще хуже. У них не должно быть ядерного оружия», — сказал он.

Трамп подчеркнул, что США будут продолжать блокаду иранских портов, пока Тегеран не согласится на американские условия по отказу от ядерного оружия.

Иран ранее предложил США снять блокаду Ормузского пролива и портов в нем, завершить войну, а переговоры по ядерному оружию отложить на более поздний срок.

