29 апреля 2026, среда, 17:57
Политическая ловушка от Тегерана

  • 29.04.2026, 17:22
Иран предлагает США заплатить за то, что ему уже принадлежит.

Обсуждаемое соглашение с Ираном по Ормузскому проливу может оказаться невыгодным для США и создать опасный прецедент, пишет 19FortyFive (перевод — сайт Charter97.org). Тегеран фактически предлагает Вашингтону заплатить за доступ к проливу, работа которого обеспечивается силами США на основании международных норм.

У Ирана нет права закрывать Ормузский пролив, поскольку он считается международным морским коридором. Поэтому любые угрозы блокировки рассматриваются не как законное действие, а как форма давления.

В такой ситуации соглашение о снятии санкций в обмен на гарантии доступа к проливу фактически закрепило бы за Тегераном право, которого у него нет. Это создало бы опасный прецедент, когда будущие угрозы со стороны Ирана могли бы становиться предметом торга.

Даже в случае открытия пролива Иран сохраняет другие инструменты давления — включая ракетные программы, поддержку союзных группировок и региональные конфликты. Поэтому уступки по одному направлению не решают более широкий комплекс угроз.

Также эксперты предупреждают о дипломатических последствиях. Союзники США в Персидском заливе могут воспринять подобную сделку как сигнал о готовности Вашингтона «монетизировать» ключевые геополитические позиции, что может повлиять на баланс отношений в регионе.

Ормузский пролив не должен становиться центральным элементом соглашения. Вместо этого, по их мнению, возможные договоренности должны охватывать более широкий круг вопросов, включая ядерную программу и военную активность Ирана в регионе.

популярное за неделю

Мнение

Туапсе — второй Белгород
Туапсе — второй Белгород Алексей Копытько
Лукашенко загнан в угол
Лукашенко загнан в угол Александр Левченко
Ликвидация ликвидаторов
Ликвидация ликвидаторов Ирина Халип
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира»
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира» Аркадий Дубнов