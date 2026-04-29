Польша выдала России помощника военного атташе Казахстана в Киеве? 29.04.2026, 17:37

Появилось косвенное подтверждение этой версии.

Польский журналист Ярек Якимчик предположил, что пятым шпионом, которого Варшава выдала России во время вчерашнего обмена на белорусской границе, мог стать помощник военного атташе Казахстана в Киеве Ануар Кайратулы Бакибай, шпионивший в пользу РФ.

«Среди стран, участвующих в переговорах об обмене пленными, Радослав Сикорский упомянул Казахстан, - пишет он. - Означает ли это, что среди освобожденных в обмен на Анджея Почобута был Ануар Кайратулы Бакибай, заместитель военного атташе Казахстана в Киеве, арестованный в Польше по обвинению в шпионаже?»

Wśród państw zaangażowanych w negocjacje dotyczące wymiany więźniów @sikorskiradek wymienił Kazachstan. Czy to oznacza, że wśród uwolnionych, https://t.co/KxR9fmP2EL. w zamian za Andrzeja Poczobuta, był aresztowany w 🇵🇱pod zarzutem szpiegostwa Anuar Kairatuły Bakibaj, z-ca… https://t.co/l7jnipCTen pic.twitter.com/VmJVGYEt0W — Jarek Jakimczyk (@jarek_jakimczyk) April 28, 2026

Казахстанский военный дипломат был задержан Антитеррористическим бюро 30 июля прошлого года в Быдгоще, напоминает журналист.

«По данным казахстанских СМИ, связанных с оппозицией, он шпионил в пользу России против Польши, НАТО и Украины. Однако в последней стране он был защищен дипломатическим иммунитетом в течение срока аккредитации, который должен был истечь только в апреле 2027 года», — пишет Ярек Якимчик

Сегодня появилось косвенное подтверждение этой версии — Лукашенко позвонил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он пригласил белорусского диктатора в Астану.

Отметим, вчера министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что в подготовке обмена российских и белорусских шпионов на политзаключенных участвовали семь стран — Украина, Россия, Беларусь, Казахстан, Молдова, Польша и США.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com