Польша выдала России помощника военного атташе Казахстана в Киеве?
- 29.04.2026, 17:37
Появилось косвенное подтверждение этой версии.
Польский журналист Ярек Якимчик предположил, что пятым шпионом, которого Варшава выдала России во время вчерашнего обмена на белорусской границе, мог стать помощник военного атташе Казахстана в Киеве Ануар Кайратулы Бакибай, шпионивший в пользу РФ.
«Среди стран, участвующих в переговорах об обмене пленными, Радослав Сикорский упомянул Казахстан, - пишет он. - Означает ли это, что среди освобожденных в обмен на Анджея Почобута был Ануар Кайратулы Бакибай, заместитель военного атташе Казахстана в Киеве, арестованный в Польше по обвинению в шпионаже?»
Wśród państw zaangażowanych w negocjacje dotyczące wymiany więźniów @sikorskiradek wymienił Kazachstan. Czy to oznacza, że wśród uwolnionych, https://t.co/KxR9fmP2EL. w zamian za Andrzeja Poczobuta, był aresztowany w 🇵🇱pod zarzutem szpiegostwa Anuar Kairatuły Bakibaj, z-ca… https://t.co/l7jnipCTen pic.twitter.com/VmJVGYEt0W— Jarek Jakimczyk (@jarek_jakimczyk) April 28, 2026
Казахстанский военный дипломат был задержан Антитеррористическим бюро 30 июля прошлого года в Быдгоще, напоминает журналист.
«По данным казахстанских СМИ, связанных с оппозицией, он шпионил в пользу России против Польши, НАТО и Украины. Однако в последней стране он был защищен дипломатическим иммунитетом в течение срока аккредитации, который должен был истечь только в апреле 2027 года», — пишет Ярек Якимчик
Сегодня появилось косвенное подтверждение этой версии — Лукашенко позвонил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он пригласил белорусского диктатора в Астану.
Отметим, вчера министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что в подготовке обмена российских и белорусских шпионов на политзаключенных участвовали семь стран — Украина, Россия, Беларусь, Казахстан, Молдова, Польша и США.