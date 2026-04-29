Польша выдала России помощника военного атташе Казахстана в Киеве?

  • 29.04.2026, 17:37
Появилось косвенное подтверждение этой версии.

Польский журналист Ярек Якимчик предположил, что пятым шпионом, которого Варшава выдала России во время вчерашнего обмена на белорусской границе, мог стать помощник военного атташе Казахстана в Киеве Ануар Кайратулы Бакибай, шпионивший в пользу РФ.

«Среди стран, участвующих в переговорах об обмене пленными, Радослав Сикорский упомянул Казахстан, - пишет он. - Означает ли это, что среди освобожденных в обмен на Анджея Почобута был Ануар Кайратулы Бакибай, заместитель военного атташе Казахстана в Киеве, арестованный в Польше по обвинению в шпионаже?»

Казахстанский военный дипломат был задержан Антитеррористическим бюро 30 июля прошлого года в Быдгоще, напоминает журналист.

«По данным казахстанских СМИ, связанных с оппозицией, он шпионил в пользу России против Польши, НАТО и Украины. Однако в последней стране он был защищен дипломатическим иммунитетом в течение срока аккредитации, который должен был истечь только в апреле 2027 года», — пишет Ярек Якимчик

Сегодня появилось косвенное подтверждение этой версии — Лукашенко позвонил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он пригласил белорусского диктатора в Астану.

Отметим, вчера министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что в подготовке обмена российских и белорусских шпионов на политзаключенных участвовали семь стран — Украина, Россия, Беларусь, Казахстан, Молдова, Польша и США.

