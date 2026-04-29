Украинский МиГ-29 ударил по базе РФ под Курском 29.04.2026, 17:06

1,924

Истребитель МиГ-29 Воздушных сил Вооруженных сил Украины нанес удар по позициям российских военных в поселке Теткино Курской области. Целью стал объект на территории бывшего сахарного завода, который, по данным украинских военных, использовался оккупантами как база.

Удар был нанесен с помощью авиабомб AASM HAMMER. Кроме этого, по данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины нанесли удары по ряду объектов противника. В частности, были поражены четыре пункта управления беспилотниками, пять районов сосредоточения сил противника, а также один важный объект.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com