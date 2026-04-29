Украинский МиГ-29 ударил по базе РФ под Курском
- 29.04.2026, 17:06
Удар был нанесен с помощью авиабомб AASM HAMMER.
Истребитель МиГ-29 совершил точечный удар по скоплению российских военных в поселке Теткино Курской области. Целью стал объект, расположенный на территории бывшего сахарного завода — российские военные использовали эту локацию как базу. Видео атаки обнародовали украинские военные летчики.
Удар был нанесен с помощью авиабомб AASM HAMMER. Кроме этого, по данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины нанесли удары по ряду объектов противника. В частности, были поражены четыре пункта управления беспилотниками, пять районов сосредоточения сил противника, а также один важный объект.