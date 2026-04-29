29 апреля 2026, среда, 17:57
Украинский МиГ-29 ударил по базе РФ под Курском

  • 29.04.2026, 17:06
  • 1,924
Удар был нанесен с помощью авиабомб AASM HAMMER.

Истребитель МиГ-29 Воздушных сил Вооруженных сил Украины нанес удар по позициям российских военных в поселке Теткино Курской области. Целью стал объект на территории бывшего сахарного завода, который, по данным украинских военных, использовался оккупантами как база.

Истребитель МиГ-29 совершил точечный удар по скоплению российских военных в поселке Теткино Курской области. Целью стал объект, расположенный на территории бывшего сахарного завода — российские военные использовали эту локацию как базу. Видео атаки обнародовали украинские военные летчики.

Удар был нанесен с помощью авиабомб AASM HAMMER. Кроме этого, по данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины нанесли удары по ряду объектов противника. В частности, были поражены четыре пункта управления беспилотниками, пять районов сосредоточения сил противника, а также один важный объект.

популярное за неделю

Мнение

Туапсе — второй Белгород
Туапсе — второй Белгород Алексей Копытько
Лукашенко загнан в угол
Лукашенко загнан в угол Александр Левченко
Ликвидация ликвидаторов
Ликвидация ликвидаторов Ирина Халип
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира»
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира» Аркадий Дубнов