29 апреля 2026, среда, 16:42
  • 29.04.2026, 16:23
Трамп может появиться на американских паспортах
Фото: Reuters

Госдеп США показал предварительную версию документа.

Госдепартамент США сообщил о планах выпустить ограниченную серию памятных паспортов, посвященных 250-летию Декларации независимости. В рамках инициативы рассматривается возможность размещения портрета президента США Дональда Трампа на страницах документа, пишет агентство Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

По данным ведомства, специальные паспорта будут сопровождаться обновленным оформлением и дополнительными иллюстрациями, при этом сохранят все стандартные элементы безопасности. На визуализациях, представленных Госдепом США, портрет Трампа размещен на внутренней странице документа рядом с изображением подписания Декларации независимости 1776 года.

Представители ведомства уточнили, что речь идет о памятной ограниченной серии, за которую не будет взиматься дополнительная плата. При этом неясно, смогут ли граждане отказаться от получения такого варианта паспорта.

Инициатива стала частью более широкой практики увековечения образа президента в государственных проектах. Ранее сообщалось о планах выпуска памятной золотой монеты с изображением Трампа, а также о том, что его подпись появится на бумажных денежных знаках.

Кроме того, имя президента уже используется в ряде федеральных проектов — от программ для инвесторов до государственных сервисов и инфраструктурных инициатив.

Обсуждение редизайна паспорта вызвало активную реакцию в обществе, поскольку подобные шаги рассматриваются как беспрецедентное усиление персонального присутствия действующего президента в государственных символах США.

