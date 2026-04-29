В Беларуси пошли подосиновики
- 29.04.2026, 16:31
«Грибную аномалию» объясняют «эффектом вечного лета».
Пока Беларусь засыпает снежными крупами, а сады, которые только начали цвести, накрывают вернувшиеся заморозки, от белорусских грибников приходят невероятные новости: кое-где появились первые подосиновики. Такой неожиданной находкой на днях поделился в соцсетях профессиональный грибник и блогер Александр Горбацевич, заметило издание Telegraf.news. «Грибную аномалию» он объяснил локальным «эффектом вечного лета».
Первые подосиновики в свой корзину Горбацевич в этом сезоне положил очень рано — 24 апреля. Несмотря на весь свой богатый опыт, такое раннее появление этого вида удивило даже профессионала.
24 апреля 2026 Беларусь 🇧🇾 ПОДОСИНОВИКИ!
Как правило, подосиновики появляются ближе к середине июня и плодоносят тремя основными волнами. Самая первая и, как правило, малочисленная волна в наших широтах может стартовать в начале июня (так называемые «косовики»). Массовый сбор подосиновиков приходится на июль-август, а самым богатым на урожай периодом считается третий сбор — с середины августа по сентябрь.