Силы беспилотных систем Украины ребусом сообщили об удачной операции 29.04.2026, 16:34

Под удар попали вертолеты РФ.

Информация об удачных отработках дронов Сил беспилотных систем Украины появилась в аккаунте X подразделения около 14:40 29 апреля. Бойцы написали, что сегодня удачный день и разместили четыре отметки-ребусы. Среди отметок — вертолет, который может означать новую пораженную цель ВС РФ.

В ребусе СБС видим, что первая отметка обозначает огонь, вторая — вертолет, третья — крест, четвертая — знак победы или число два. Вероятно, таким образом пытаются сообщить о сбитии одного или двух российских вертолетов.

Today is a pretty good day



🔥🚁✖️✌️ — 🇺🇦 Unmanned Systems Forces (@usf_army) April 29, 2026

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com