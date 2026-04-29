Силы беспилотных систем Украины ребусом сообщили об удачной операции
- 29.04.2026, 16:34
Под удар попали вертолеты РФ.
Информация об удачных отработках дронов Сил беспилотных систем Украины появилась в аккаунте X подразделения около 14:40 29 апреля. Бойцы написали, что сегодня удачный день и разместили четыре отметки-ребусы. Среди отметок — вертолет, который может означать новую пораженную цель ВС РФ.
В ребусе СБС видим, что первая отметка обозначает огонь, вторая — вертолет, третья — крест, четвертая — знак победы или число два. Вероятно, таким образом пытаются сообщить о сбитии одного или двух российских вертолетов.
Today is a pretty good day— 🇺🇦 Unmanned Systems Forces (@usf_army) April 29, 2026
🔥🚁✖️✌️