закрыть
29 апреля 2026, среда, 16:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Силы беспилотных систем Украины ребусом сообщили об удачной операции

  • 29.04.2026, 16:34
Под удар попали вертолеты РФ.

Информация об удачных отработках дронов Сил беспилотных систем Украины появилась в аккаунте X подразделения около 14:40 29 апреля. Бойцы написали, что сегодня удачный день и разместили четыре отметки-ребусы. Среди отметок — вертолет, который может означать новую пораженную цель ВС РФ.

В ребусе СБС видим, что первая отметка обозначает огонь, вторая — вертолет, третья — крест, четвертая — знак победы или число два. Вероятно, таким образом пытаются сообщить о сбитии одного или двух российских вертолетов.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

