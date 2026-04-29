Минчанин: Belgee X70 через 100 км превратилась в груду металла
- 29.04.2026, 15:50
- 1,220
В сервисе не знают, что с машиной.
Минчанин под ником astashonokvitalik поделился в Threads историей неудачной покупки, заметил сайт Charter97.org.
«Купил я новую Belgee X70 20 марта, проехал 100 км, и все авто превратилось в груду метала, — пишет он. — Стоит в сервисе, никто не знает, что с ней!
Когда выезжал с приемки авто, уже были «пинки» Может быть, было у кого такое? Сервис просит время еще на ремонт, прошло уже 30 дней. Наверное, буду писать претензию! Пусть меняют авто!»
Комментаторы посоветовали автору поста обратится в общество защиты прав потребителей и оформить письменную претензию на замену авто или возврат денег.
«Странно, что они не поняли, что с автомобилем. На горячую линию завода бесполезно звонить. Пишите лучше заказными с уведомлением — быстрее решается», — написал один из них.