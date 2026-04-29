Генерал-майор СБУ: Лукашенко сыграл только роль ширмы во время обмена 29.04.2026, 15:45

Виктор Ягун

За обменом на границе Беларуси и Польши стояла Москва.

На границе Беларуси и Польши прошел обмен заключенными по формуле «пять на пять», в результате которого на свободу вышел журналист, лидер Союза поляков в Беларуси Анджей Почобут, два гражданина Польши и два гражданина Молдовы.

В рамках обмена, по данным сторон, РФ и Беларуси были переданы, в частности, археолог Александр Бутягин (задержанный по делу о незаконных раскопках в оккупированном Крыму), а также гражданка РФ Нина Попова, работавшая против интересов Молдовы, и гражданин Молдовы Александру Балан, обвиняемый в сотрудничестве с КГБ Беларуси.

Генерал-майор СБУ в запасе Виктор Ягун считает, что именно Кремль мог заставить Лукашенко пойти на обмен. Об этом украинский офицер рассказал в интервью сайту Charter97.org:

— Александру Балан был заместителем руководителя СИБ Молдовы. Его задержали в Румынии, и готовилась его экстрадиция в Молдову. Экстрадиция состоялась, Молдова моментально приняла решение, чтобы он принял участие в этой передаче. При этом он уже не является гражданином Молдовы — страна лишила его гражданства.

В свою очередь, Молдова получила двух своих офицеров, которые были незаконно задержаны в Москве, — офицеров СИБ Молдовы, которых обвиняли в шпионаже в пользу своей страны.

Почему России нужны были эти люди? Во-первых, она в очередной раз продемонстрировала, что «мы своих не кидаем». Где-нибудь раненых или убитых солдат на фронте она кидает. А таких подонков, которые работают против своих стран, она поддерживает. Я имею в виду Попову и Балана.

Что касается археолога Александра Бутягина, это был очень важный прецедент. Если бы Россия его не вытащила, и он действительно попал бы в Украину, то мог бы получить тюремный срок. Правда, его бы все равно обвиняли. Я понимаю, что его отдали бы в очередной обмен между нашими пленными. Но сам факт того, что европейская страна отдает человека, который нарушил украинское законодательство на оккупированных территориях и занимался незаконной деятельностью, — это очень серьезный сигнал для остальных российских ученых: стоит ли вообще заниматься грабежом украинских территорий даже под предлогом научных изысканий.

По большому счету Украиной был достигнут результат. Очень многие сейчас задумываются, стоит ли ехать в Европу, где их в любой момент могут по украинским запросам задержать за то или иное преступление, даже за сам факт пребывания на оккупированных территориях без разрешения украинской власти.

— Какую роль в этом обмене сыграл Александр Лукашенко — действовал ли он как самостоятельный игрок или в координации с Кремлем?

— Я думаю, что действительно координация шла через Кремль. Но Лукашенко был очень серьезной ширмой. При этом у него все же были свои интересы. Во-первых, речь шла о белорусском агенте, которого вернула Польша. Во-вторых, Лукашенко пытается оправдываться. У меня есть интерпретация обмена от режима Лукашенко, там очень интересно написано: «мы своих не кидаем, у нас наш человек, а вместо этого мы экстремиста, авантюриста, националиста — этого Анджея Почобута — отдали в Польшу, и пускай он там себе и живет в этой Польше».

Такая риторика нужна для того, чтобы показать: Мол, именно мы тут были главными во всем этом процессе. Так это выглядит в заявлении режима Лукашенко, хотя по большому счету понятно, что за их спиной стояла Россия. И России были важны и этот ученый, и эта авантюристка из Молдовы, и свой агент из Молдовы. Ну и потом Россия же отдала двух офицеров молдавских спецслужб. Это была игра Москвы.

