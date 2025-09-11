закрыть
В Румынии взяли под стражу экс-замглавы разведки Молдовы, шпионившего для режима Лукашенко

  • 11.09.2025, 2:00
Александра Блана задержали в Бухаресте.

Апелляционный суд Бухареста выдал ордер на арест на 30 дней на имя Александра Блана – бывшего заместителя главы разведки Республики Молдова, обвиняемого в разглашении секретной информации белорусскому КГБ.

Об этом сообщает G4Media.

Балана задержали в Бухаресте во вторник в рамках совместных действий спецслужб Румынии, Венгрии и Чехии и допросили прокуроры Управления по расследованию преступлений организованной преступности и терроризма (DIICOT).

Ему инкриминируют разглашение секретной информации КГБ Беларуси «в условиях, представляющих угрозу национальной безопасности Румынии».

По ходатайству DIICOT суд Бухареста постановил взять бывшего заместителя руководителя молдавской разведки под стражу на 30 дней.

Ранее в Молдове подтвердили задержание Балана и объявили одного сотрудника посольства Беларуси персоной нон грата.

Напомним, 9 сентября Служба безопасности и информации (BIS) Чехии совместно со спецслужбами Румынии и Венгрии заявила о ликвидации разведывательной сети, созданной КГБ Беларуси в Европе.

