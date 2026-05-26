«С «Орешником» в России происходят дивные чудеса» 26.05.2026, 7:58

Какое-то НЛО, условно говоря.

Украинский активист и военный эксперт Петр Андрющенко указал на некоторые странности в ударе «Орешником» по Украине.

Петр Андрющенко высказал мнение о том, могло ли быть два «Орешника», а не один: «Официально известно только об одной ракете «Орешник», которая стартанула. В этом случае я могу добавить только то, что мы проводим каждую ночь достаточно широкий мониторинг того, что происходит на оккупированных территориях и в первую очередь вокруг Донетчины, и мы не фиксировали, что в районе Авдеевки, о которой идет речь, были какие-то аномальные взрывы, которые не совпадают с тем, что мы утром увидели в наших отчетах, в отчетах Министерства обороны РФ, то есть там речь идет в первую очередь об атаке наших дронов или атаке наших ракет».

О том, мог ли возле Авдеевки взорваться второй «Орешник», политик рассказал в своем интервью для YouTube-канала «Третя світова».

«Это очень странно, потому что такую атаку, как «Орешник» в районе Авдеевки, сложно было бы не заметить и с точки зрения взрывной волны, и звуковой волны. Это дивные чудеса, но при этом мы все понимаем, что теоретически такое могло случиться. Они могли стартануть и промазать. Что в этой истории странного? Во-первых, старт такого оружия, как «Орешник» точно фиксировали наши партнеры. Я думаю, что ни для кого не секрет, что старт оружия, которое может нести ядерную боеголовку, фиксируется другими странами, обладающими ядерным оружием, чтобы они могли нанести превентивный удар или ответный удар в случае применения ядерного оружия», - поделился с украинцами имеющейся информацией Андрющенко.

«Если официально известно о старте одного «Орешника», то это правда. Тогда возникает вопрос: что это было? Какое-то НЛО, условно говоря. С другой стороны, речь идет об ударе по российским войскам, и тут возникает вопрос, а зачем? Никакой причины для того, чтобы россияне решили бить по российским войскам, не существует. Если бы имела место какая-то провокация, манипуляция (что угодно), то мы бы об этом услышали с утра и слышали бы сегодня обвинения в нашу сторону, что мы атаковали россиян «страшным оружием», которое нам передало НАТО. Этого нет, поэтому все это вызывает большие вопросы. Что это было и было ли что-то?» - озвучил вопрос, на который пока нет ответа, глава Центра изучения оккупации.

