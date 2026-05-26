Акции российских компаний рухнули до минимума 2 26.05.2026, 8:14

На фоне нового заявления Москвы.

Фондовый рынок России начал неделю резким падением, опустившись до прошлогоднего показателя в ноябре. Аналитики говорят - на это повлияло заявление МИД РФ об анонсированных ударах по «центрам принятия решений» в Украине и Киеве.

Об этом сообщает The Moscow Times.

Индекс Московской биржи, в который входят крупнейшие компании РФ, по итогам торгов в понедельник потерял 1,05% и опустился до 2598 пунктов. В ходе сессии показатель падал до самого низкого уровня с ноября прошлого года.

Как отмечают российские аналитики, новая волна распродаж началась после заявлений МИД РФ об ударах по «центрам принятия решений» и командным пунктам в Украине.

Как известно, российское внешнеполитическое ведомство также призвало иностранцев покинуть Киев, заявив, что «чаша терпения» Москвы якобы «переполнена». На этом фоне акции крупнейших российских энергетических компаний продолжили падение.

Например, бумаги «Роснефти» подешевели на 2,6% и обновили минимумы с февраля. Акции «Газпрома» потеряли 0,8% и торгуются на самых низких уровнях с ноября 2025 года. Также почти на 4% упали котировки «Новатэка».

Инвестиционные стратеги в РФ заявляют о нервозности на рынке и отсутствии стабильного спроса даже после локальных проседаний.

С начала года индекс Мосбиржи уже потерял 6,5%. В денежном эквиваленте капитализация российского рынка сократилась почти на 400 млрд рублей.

Примечательно, что падение происходит несмотря на рост мировых цен на нефть из-за конфликта вокруг Ирана. Стоимость российской нефти Urals поднималась до самых высоких уровней с 2014 года, однако это не помогло фондовому рынку РФ перейти к росту.

Аналитики связывают негативную динамику с ухудшением состояния российской экономики и отсутствием какого-либо прогресса в переговорах по войне против Украины.

Конкретные экономические показатели

По данным Росстата, в первом квартале ВВП России сократился на 0,2% - это первое падение с 2023 года. Убыточными оказались 21 из 28 ключевых отраслей промышленности.

Кроме того, российское правительство в мае втрое ухудшило прогноз экономического роста на 2026 год - до 0,4%. Также в Москве ожидают сокращения инвестиций второй год подряд.

По мнению российских финансовых экспертов, ситуация на фондовом рынке отражает накопление системных проблем в экономике РФ, которые уже перевешивают выгоды от высоких цен на сырье.

