Путин придумал новую уловку, как привлечь россиян на войну 26.05.2026, 7:50

Глава Кремля Владимир Путин разрешил участникам войны против Украины и их семьям не гасить просроченные кредиты. Однако, чтобы попасть в эту категорию, есть один важный нюанс.

Как пишет издание, Путин подписал указ, который освобождает участников так называемой «СВО» и членов их семей от необходимости гасить просроченные кредиты.

Однако, документ распространяется лишь на тех, кто решил заключить контракт с Минобороны России лишь с 1 мая 2026 года и сроком не меньше одного года. Кроме того, долги таких «военных» и их супругов не должны превышать 10 млн рублей.

Еще один нюанс состоит, что списание станет возможным лишь по тем кредитам, которые были взяты до заключения контракта с Минобороны РФ, а также при наличии уже вступившего в силу решения суда о взыскании задолженности, либо же выдачи или предъявления исполнительного акта.

Что было до этого

The Moscow Times отмечает, что первый раз Путин разрешил российским оккупантам и их семьями не выплачивать просроченные кредиты в ноябре 2024 года. Тогда указ действовал при условии, если займ был взят до 1 декабря того же года.

«В случае смерти военнослужащего на фронте или из-за увечья, ранения, травмы либо контузии, а также если он получит инвалидность I группы, все кредитные обязательства членов его семьи подлежат прекращению - независимо от того, когда именно он был призван или подписал контракт», - добавило издание.

