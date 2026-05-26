Reuters: Москва начала газовый шантаж Армении по «украинскому сценарию» 26.05.2026, 5:00

Кремль угрожает лишить Ереван «привлекательной» цены.

Российские власти приступили к газовому шантажу Армении, которая начала сближение с Евросоюзом. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Ереван может лишиться «привлекательной» цены на российский газ.

Об этом пишет Reuters.

Песков сообщил, что «очень привлекательная и более чем льготная» цена на российский газ доступна только для участников «интеграционных рамок» с РФ. Так он прокомментировал ухудшающиеся отношения Москвы с Ереваном.

Он пригрозил, что при отказе Армении от интеграции с РФ «ценовая система» для этой страны будет «совершенно иной».

Глава Кремля Владимир Путин также поднимал этот вопрос в апреле на встрече с премьером Армении Николом Пашиняном. Он заявил, что сейчас Ереван платит около $177 за тысячу кубов российского газа, тогда как в Европе стоимость доходит до $600. «Разница огромна», - сказал Путин. Он также требовал референдума в Армении по поводу вступления страны в Евросоюз.

Отметим, что газовый шантаж РФ активно применяла против Украины, пытаясь удержать страну в орбите своего влияния. Когда в 2014 году это не получилось, Москва начала военную агрессию.

