Литовские пограничники перехватили дрон, прилетевший из Беларуси
- 25.05.2026, 22:22
Дроны был самодельным.
Литовские пограничники перехватили летательный аппарат, прибывший из Беларуси в Шальчининкайском районе.
Об этом в понедельник сообщила Государственная пограничная служба Литвы (VSAT), передает LRT.
Согласно сообщению, в субботу вечером сотрудники пограничной службы Пурвенай Варенского пограничного отряда получили запрос от ВВС о том, не был ли замечен летающий объект, вероятно дрон, в воздушном пространстве между Пурвенай, Эйшишкес и Мантвилишкес в Шальчининкайском районе.
Вскоре операторы видеонаблюдения заметили беспилотный летательный аппарат, летевший в направлении государственной границы.
После того, как пограничники применили противодроновое оборудование, объект начал двигаться в сторону пограничного пункта Эйшишкес. Пограничники быстро отправились к предполагаемому месту приземления. Через несколько минут пограничники снова применили противодроновое оборудование, пока дрон наконец не упал вблизи деревни Думбле.
После осмотра местности сотрудники VSAT обнаружили самодельный дрон без груза примерно в 500 метрах от государственной границы. Он был сильно поврежден при падении на землю.
После проведения детального осмотра местности сотрудники VSAT доставили беспилотный летательный аппарат к пограничному забору в Пурвенай.