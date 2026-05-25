Литовские пограничники перехватили дрон, прилетевший из Беларуси 25.05.2026, 22:22

Дроны был самодельным.

Литовские пограничники перехватили летательный аппарат, прибывший из Беларуси в Шальчининкайском районе.

Об этом в понедельник сообщила Государственная пограничная служба Литвы (VSAT), передает LRT.

Согласно сообщению, в субботу вечером сотрудники пограничной службы Пурвенай Варенского пограничного отряда получили запрос от ВВС о том, не был ли замечен летающий объект, вероятно дрон, в воздушном пространстве между Пурвенай, Эйшишкес и Мантвилишкес в Шальчининкайском районе.

Вскоре операторы видеонаблюдения заметили беспилотный летательный аппарат, летевший в направлении государственной границы.

После того, как пограничники применили противодроновое оборудование, объект начал двигаться в сторону пограничного пункта Эйшишкес. Пограничники быстро отправились к предполагаемому месту приземления. Через несколько минут пограничники снова применили противодроновое оборудование, пока дрон наконец не упал вблизи деревни Думбле.

После осмотра местности сотрудники VSAT обнаружили самодельный дрон без груза примерно в 500 метрах от государственной границы. Он был сильно поврежден при падении на землю.

После проведения детального осмотра местности сотрудники VSAT доставили беспилотный летательный аппарат к пограничному забору в Пурвенай.

