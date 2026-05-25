ВСУ ударили ракетами Storm Shadow по пункту управления РФ в Луганской области
- 25.05.2026, 22:07
ВСУ нанесли удар крылатыми ракетами Storm Shadow по важному пункту управления и связи российских войск на временно оккупированной территории Луганской области.
Об этом в понедельник, 25 мая, сообщил Генеральный штаб.
В Генштабе отметили, что удар был успешным и стал очередным подтверждением способности украинских сил поражать критически важные объекты противника в глубоком тылу.
Также в сообщении отметили, что эта операция демонстрирует стратегическое планирование, координацию действий и эффективность работы украинских военных.
«Ни одна позиция российского агрессора не является безопасной на украинской земле», — подчеркнули в Генштабе.