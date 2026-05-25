25 мая 2026, понедельник, 22:11
  25.05.2026, 22:07
ВСУ ударили ракетами Storm Shadow по пункту управления РФ в Луганской области

Удар был успешным.

ВСУ нанесли удар крылатыми ракетами Storm Shadow по важному пункту управления и связи российских войск на временно оккупированной территории Луганской области.

Об этом в понедельник, 25 мая, сообщил Генеральный штаб.

В Генштабе отметили, что удар был успешным и стал очередным подтверждением способности украинских сил поражать критически важные объекты противника в глубоком тылу.

Также в сообщении отметили, что эта операция демонстрирует стратегическое планирование, координацию действий и эффективность работы украинских военных.

«Ни одна позиция российского агрессора не является безопасной на украинской земле», — подчеркнули в Генштабе.

